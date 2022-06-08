رائد برو زار المدير العام لوزارة الزراعة.. لحود: لا خوف على الثروة الحرجية في جبيل وكسروان والأمور تحت السيطرة

زار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو المدير العام لوزراة الزراعة لويس لحود في مبنى الوزارة، وجرى التداول بـ”الأفكار التي تساهم في تطوير عمل وزارة الزراعة ضمن الإمكانيات المتاحة في قضائي جبيل وكسروان”.

وحول انتشار حشرة الصندل وجاذوبة السنديان، وعد لحود بان “فرق الوزراة ستبدأ بوضع المصايد الخاصة بمكافحة هذه الحشرات ابتداء من الأسبوع المقبل”، مطمئنا المزارعين والمهتمين بقضايا البيئة في جبيل وكسروان بأنه “لا خطر على الثروة الحرجية بسبب هذه الحشرات والأمر تحت السيطرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام