رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: المباحثات الإيرانية السعودية التي جرت في بغداد وصلت إلى مراحل متقدمة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2022 - 20:14

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: المباحثات الإيرانية السعودية التي جرت في بغداد وصلت إلى مراحل متقدمة (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 7 June، 2022
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