العدو الاسرائيلي اعتدى على الفلسطينيين في بلدة يطا بالضفة المحتلة

أجبرت قوات العدو الإسرائيلي الإثنين عددا من الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر مراسل “وفا”، أن قوات الاحتلال والمستوطنين داهموا منطقة العين البيضا، مصطحبين “باجر” للشروع في شق طريق تخدم مستوطني “ماعون”، و”اتسخار مان”، وعند تصدي أصحاب الأراضي ونشطاء ضد الاستيطان لهم، أجبروهم على الابتعاد، ومغادرة المكان، تحت تهديد السلاح.

وفي وقت لاحق، نظم مواطنون ونشطاء وقفة احتجاجية ضد اعتداءات قوات الاحتلال، ما اضطر قوات الاحتلال إلى مغادرة المكان.

المصدر: وكالة وفا