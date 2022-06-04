الطقس في لبنان الأحد.. قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس الاحد قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الحال العامة: طقس معتدل الحرارة والرطوبة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى نهاية الاسبوع، معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح بين 22 و30 درجة.

– الطقس المتوقع:

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ودون تعديل على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب على المرتفعات المتوسطة.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل: من 19 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 24 درجة، في الداخل من من 15 إلى 34 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80%.

– حال البحر: منخفض الموج.

حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام