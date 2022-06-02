أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 02-06-2022

البناء

• قال مصدر في شركة إحصائيّة إن أحد “التغييريّين” وقد صار نائباً بدلاً من أن يكون مثالاً للشفافية، قال على قناة عربية إن نواب التغيير فازوا بنصف مليون صوت، والحقيقة هي أن مجموع أصواتهم التفضيليّة 82523 ومجموع أصوات لوائحهم 153244 بما يعادل أقل من 10% من مجموع المقترعين.

• قال مصدر نيابيّ إن جميع النواب باتوا جاهزين لتسليم لوائح تصنيفهم في الاستشارات النيابية المقبلة لتسمية رئيس حكومة كمستقلين أو أعضاء في كتل باستثناء “نواب التغيير” الذين يستمهلون الأمانة العامة لمجلس النواب لملء استمارات توزيعهم على اللجان وتصنيفهم مستقلين أو ضمن كتلة واحدة.

النهار

• يقول وزير سابق إنّ المسعى الفرنسي لمساعدة لبنان قائم ولكن قوة فرنسا لفرض توجهاتها ليست قائمة.

• قال وزير في الحكومة الحالية إنّه راغب في البقاء وزيرًا لإنهاء مشاريع كثيرة وكبيرة يتمنى لو يحققها في المرحلة المقبلة.

• يُتوقع أن يزور نواب من تكتل وسطي رئيس حزب مسيحي بارز، لتأكيد التحالف والتنسيق في الإستحقاقات المقبلة.

اللواء

• اختلف المعنيون حول رسائل الاعتماد التي بعث بها مرجع مستقيل، ومدى إمكان إعادة تكليفه تأليف الحكومة.

• أبلغ وزير معني مراجعيه أنه لم يكن على علم بتوظيف زميل له، ولم يكن يعرف وضعه الوظيفي، قبل المرسوم المُقرّ في مجلس الوزراء.

• تساءلت جهات نقدية عن المرجعية التي يخضع لها موظف مالي كبير، في إصدار تعاميمه وتوعداته!

الجمهورية

• يتجه صناعيون ورجال أعمال لبنانيون نحو سلطنة عمان بحثاً عن استثمارات يجمع خبراء أنها ستكون واعدة بسبب الفرص التي توفرها مسقط.

• ينوي نائب بيروتي تعرض إلى هجوم ممنهج على وسائل التواصل من ناشطين في أحد الأحزاب المسيحية تقديم دعوى بحق هؤلاء أمام المحاكم المختصة.

• تعتبر أوساط مسؤول كبير أن اصطفافات جلسة النواب الجديد الأولى لا يمكن اعتبارها قاعدة والعمل على أساسها إذ أن لها ظروفها الخاصة.

المصدر: صحف