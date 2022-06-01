العدو الاسرائيلي اعتدى على الفلسطينين واعتقال 4 شبان في حوارة جنوب بالضفة المحتلة

أصيب الأربعاء عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق باعتداءات العدو الاسرائيلي الذي اعتقل ايضا أربعة شبان، خلال مواجهات مع المستوطنين الصهاينة بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “أحد المستوطنين حاول إزالة علم فلسطين عن أحد الأعمدة على الشارع الرئيس ومنعه شبان البلدة”، ولفت الى ان “قوات الاحتلال تدخلت وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق”.

وأوضحت المصادر أن “قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان وهم: عدي علي حمدان ومحمد سائد عودة ورامي حماد عودة وعنان شفيق عودة”.

المصدر: وكالة وفا