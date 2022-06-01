الطقس غدا غائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2022 - 10:56

الطقس غدا غائم جزئيا من دون تعديل في درجات الحرارة

منذ 19 mins 1 June، 2022
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الاراد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء غائماً جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

– الحال العامة:  طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية، كما يستمر تكون الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية، مع بقاء ظهور الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 18 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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