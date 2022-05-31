شركة غازبروم الروسية: سيتم قطع إمدادات الغاز إلى الدنمارك اعتبارا من يوم غد بسبب رفضها آلية الدفع بالروبل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2022 - 18:58

شركة غازبروم الروسية: سيتم قطع إمدادات الغاز إلى الدنمارك اعتبارا من يوم غد بسبب رفضها آلية الدفع بالروبل

منذ 18 mins 31 May، 2022
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