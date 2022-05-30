النائب رعد في رسالة للنواب الجدد: منفتحون على كل تعاون أيا تكن خلفيتكم السياسية والإيديولوجية

وجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رسالة للنواب الجدد، خلال كلمة ألقاها في إحتفال أقيم في بلدة الدوير بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، اكد فيها “اننا منفتحون على كل تعاون أيا تكن خلفيتكم السياسية والإيديولوجية وحاضرون للتعاون على أساس شعاراتكم السياسية التي طرحتموها في ما يتعلق بمكافحة الفساد وباستنهاض الوضع الاقتصادي”.

وقال النائب رعد “هذا عنوان كبير وواسع ومداه طويل لإمكانية التفاهم من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي والنقدي والإجتماعي في البلد”. أضاف “في موضوع السيادة، نحن الذين نطرح عليكم برنامجنا تعالوا نقطع دابر الأجنبي عن أن تمتد يده لترسيم حدودنا البحرية والمائية ومن أجل أن نقرر نحن مستقبل التنقيب عن الغاز والنفط في مياهنا وفي برنا أيضا. تعالوا نبتدع نظاما إقتصاديا ماليا لا نرهن به عملتنا الوطنية للعملات الأجنبية، ونفكر في كيفية تأمين المواد الضرورية والحاجات التي بحاجتها ناسنا في ظل هذه الأزمة حتى نطوي حالة الضرورة ونفكر في بناء إقتصادي منتج في هذا البلد”.

واعتبر ان “من يريد السيادة، والتي تعني عدم الإرتهان للآخرين أيا يكن الآخرون، ليس فقط في الارض بل في العسكر والأمن والمال والاقتصاد والقرار الوطني وفي كل هذه الأمور، والتحرر من الارتهانات للأجانب هو معنى السيادة”. وقال: “لدينا برنامجنا في هذا المجال، هل تمدون أيديكم لتتعاونوا معنا من أجل أن نكرس السيادة ومن أجل أن نثبت المعنى الحقيقي للسيادة؟”.

وختم رعد: “دلونا” إذا كان هناك إحتلال في لبنان غير الإحتلال الإسرائيلي الآن لنقاتله معكم، كفى خداعا وإيهاما للناس، الإنتخابات انتهت كذلك الشعارات الإنتخابية، تعالوا الآن لنعمل من أجل مصلحة الناس والوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام