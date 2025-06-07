طهران: لا دليل على الأبعاد العسكرية لبرنامجنا النووي

أعلنت إيران أنّ غياب أي دليل على تحويل برنامجها النووي إلى أغراض عسكرية يؤكّد “الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني”.

وأكدت طهران، في مذكرتها التوضيحية لتقرير المدير العام المُقدَّم إلى مجلس محافظي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، أنّ البلاد “تواصل تعاونها مع الوكالة في ما يتعلّق بالتنفيذ الروتيني للضمانات، وتُجري الوكالة عمليات تحقق واسعة النطاق في إيران، بما يتناسب مع دورة الوقود النووي الإيرانية وأنشطتها”.

وأشار التقرير إلى أنّ “الاعتماد على معلومات غير مُتحقّق منها من مصادر مفتوحة، أو على معلومات مقدَّمة إلى الأمانة العامة من جهات خارجية معروفة، يتعارض مع مبادئ الموضوعية والنزاهة والمهنية التي تُشكّل أساس مهمة الوكالة”.

وأضاف أنّ “جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية أُعلنت بالكامل للوكالة الدولية وتم التحقّق منها”.

كما لفت إلى أنّه “لا يُحظر تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما أنّ تخصيب إيران بهذه النسبة ومخزونها يخضعان لمراقبة كاملة من قِبل الوكالة والتحقّق منها”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّه “لن يتم التوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة من دون قبول التخصيب”.

المصدر: مواقع