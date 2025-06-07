احتجاجات واسعة لـ”قدامى المحاربين” ضد سياسات ترامب الاجتماعية والصحية وتدمير مؤسسات الدولة

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، الجمعة ، تظاهرات حاشدة قادها قدامى المحاربين احتجاجًا على سياسات الرئيس دونالد ترامب، واتهموه بـ”تدمير مؤسسات الدولة والتخلي عن القيم الأمريكية”.

و حمل المتظاهرون لافتات منددة بسياسات ترامب، و رددوا شعارات تندد بإدارته، و تنتقد تقليص ميزانيات البرامج الاجتماعية والرعاية الصحية للمحاربين.

وقال سكوت كونوباسيك، أحد قدامى المحاربين، في كلمة له “نظام الرعاية الصحية للمحاربين انهار، و الحكومة الفيدرالية دُمّرت عمدًا .. سيتطلب إصلاح الضرر أجيالًا”. كما هاجم ترامب بقوة: “هذا الرجل وصفنا بـ’البُله والخاسرين’.. قادتنا لا يفهمون معنى التضحية”.

من جانبه، اتهم المحارب جون تايلور ترامب بـ”محو التاريخ الأسود”، قائلًا: “كيف تمحو جزءًا من التاريخ الأمريكي؟ هذا هجوم على السود والأصليين .. ترامب جبان”.

و جاءت التظاهرات بالتزامن مع أزمة غير مسبوقة بين ترامب وحليفه السابق إيلون ماسك، الذي دعا إلى عزل الرئيس، وتفاقم الخلاف إلى حد تهديد ترامب بإلغاء عقود حكومية بقيمة 22 مليار دولار لشركات ماسك، مما يهدد برامج الفضاء الأمريكية.

محللون سياسيون وصفوا الأزمة بـ”صراع العمالقة”، محذرين من تداعياتها على الانتخابات التشريعية لعام 2026، خاصة بعد تهديد ماسك باستخدام ثروته لدعم مرشحين معادين لترامب، بينما يحاول الجمهوريون في الكونغرس احتواء الأزمة، يبدو أن الرئيس مصمم على مواجهة “أغنى رجل في العالم” بكل أدوات السلطة المتاحة.

وخلال توجهه إلى ناديه للغولف في نيوجيرسي في وقت متأخر الجمعة، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية “بصراحة، كنت مشغولا جدا بالعمل على الصين وروسيا وإيران .. أنا لا أفكر في إيلون ماسك، أتمنى له كل التوفيق فقط”.

المصدر: يونيوز