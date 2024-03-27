حزب الله يُشيّع الشهيد علي فوزي الأخرس في بلدة كفرتبنيت الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 19:36

حزب الله يُشيّع الشهيد علي فوزي الأخرس في بلدة كفرتبنيت الجنوبية

منذ 2 ساعة 27 March، 2024
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لبنان
علي شبيب

شيَّع حزب الله وأهالي بلدة كفرتبنيت وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد على طريق القدس علي فوزي الأخرس بموكبٍ حاشدٍ ومهيب ..

بعد المراسم التكريمية للشهيد ، عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي لحن الشهادة ثم قدمت ثلة من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمضيّ على خطى المقاومة والشهداء ..

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر ، جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة شخصيات وفعاليات ، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي ..

وفي جبانة البلدة وُورِي الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء .

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المصدر: موقع المنار

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