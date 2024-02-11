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February 11 2024 - 13:30

حزب الله وجمهور المقاومة شيعوا الشهيد محمد علي فياض

منذ 5 mins 11 February، 2024
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لبنان
علي شبيب

شيع حزب الله وأهالي بلدة أنصار وجمهور المقاومة الشهيد على طريق القدس محمد علي فياض في مأتمٍ حاشدٍ ومهيب .

من مدخل البلدة انطلقت المراسم التكريمية وعزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الامام المهدي لحن الشهادة ثم قدمت ثلة من المجاهدين قسم العهد والولاء بالمضيّ على خطى المقاومة والشهداء ..

وبعدها أمّ الشيخ عبد الهادي عاصي الصلاة على الجثمان الطاهر وجاب النعش شوارع البلدة محمولاً على أكفّ المحبين.

وشارك في التشييع مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء وجمهور المقاومة .

وبعد أن ردّد المشاركون اللطميات الحسينية والهتافات المؤيدة للمقاومة وصولاً إلى روضة شهداء أنصار وُورِيَ الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء ..

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المصدر: موقع المنار

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