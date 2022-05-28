الطقس في لبنان غدا مشمس مع ارتفاع طفيف في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما مشمسا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة جبلا وداخلا، بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية الحرجية. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها الخليج العربي تسيطر بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية اللبنانية مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية مع أجواء رطبة على الساحل وتستمر حتى الأسبوع المقبل. علما أن معدل درجات الحرارة لشهر أيار على الساحل يتراوح ما بين 18 و27 درجة. ملاحظة: تنفي مصلحة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي عن تعرض لبنان لعاصفة غبار عالية التلوث كما حدث في العراق وترجوا المواطنين تقصي المعلومات الخاصة بالطقس من مصادرها الرسمية عبر الموقع الرسمي meteo.gov.lb لمصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: صاف إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل تؤدي إلى تشكل ضباب كثيف على التلال المنخفضة وسوء في الرؤية أحيانا. ونحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية الحرجية. الأحد: مشمس مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة جبلا وداخلا بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية الحرجية. الإثنين: مشمس مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء خطر اندلاع الحرائق في المناطق الجبلية الحرجية وبقاء الأجواء رطبة على الساحل. الثلاثاء: قليل الغيوم مع تشكل ضباب على التلال المنخفضة واستقرار بدرجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبيا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 إلى 29 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 30 درجة، في الداخل من 16 إلى 32 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 8 و25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و95 %.

حال البحر: هادىء. حرارة سطح الماء: 23°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام