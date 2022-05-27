رئيس البرلمان الروسي : الولايات المتحدة فقدت دعم أغلبية سكان العالم

قال رئيس البرلمان الروسي “الدوما”، فياتشيسلاف فولودين، إن:”الولايات المتحدة فقدت دعم الأغلبية في العالم”، مشيرا إلى أن”محاولات واشنطن وبروكسل لعزل روسيا باءت بالفشل”.

وكتب فولودين على تطبيق تليغرام: “الولايات المتحدة فقدت دعم الأغلبية في العالم، التصويتات الأخيرة في الأمم المتحدة تبين أن الدول التي لا تدعم واشنطن تمثل القسم الأكبر من سكان العالم”.

وأشار فولودين إلى أ” القرارات التي تتخذ في الأمم المتحدة بأغلبية الأصوات غالباً ما تدعم الأقلية في حقيقة الأمر. وبحسب فولودين ، فإن لهذا السبب، يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إصلاح الأمم المتحدة، راغبًا في الحفاظ على النموذج أحادي القطب، الذي أصبح عفا عليه الزمن”.

وأضاف فولودين: “في هذا الصدد، عند مناقشة مواقف بلادنا، من الضروري أن نفهم أن غالبية سكان العالم إلى جانبنا. لقد باءت كل محاولات واشنطن وبروكسل بالفشل”.

جدير بالذكر، أنه في وقت سابق، استخدمت كل من روسيا والصين حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار الولايات المتحدة لتعزيز العقوبات ضد كوريا الشمالية.

المصدر: سبوتنيك