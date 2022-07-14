برلماني روسي: لا أساس قانونيا لمساعي كييف لمحاكمة روسيا

صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف بأن المبادرة الأوكرانية لتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة روسيا، “لا أساس قانونيا لها”.

وأضاف كوساتشوف في منشور على “تلغرام” أنه “بدون موافقة الدولة على الخضوع لاختصاص المحكمة، وتأسيس أي محكمة خارج الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة عبر التصويت بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، هذا أمر مستحيل قانونيا”.

وأشار إلى أن القانون الدولي “يختلف مبدئيا عن القانون الوطني، حيث توجد علاقات السلطة والخضوع لها”.

وجاء ذلك تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا الذي أعلن عن عزمه التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأوروبية وحكومة هولندا بطلب تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاكمة روسيا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية