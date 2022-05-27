أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 27-05-2022

البناء

• توقعت مصادر نيابية تبلور كتلتين منفصلتين من “نواب التغيير” واحدة يتنافس على زعامتها مارك ضو وبولا يعقوبيان، وثانية يقودها أسامة سعد ويقف ملحم خلف في الوسط بينهما مع أرجحيّة توليه منصب نائب رئيس مجلس النواب، بعدما صار واضحاً صعوبة فوز القوات والتيار بالمنصب.

• قال دبلوماسي أوروبي إن الفشل في تشكيل أغلبية نيابية، رغم مزاعم مناوئي حزب الله بعكس ذلك سيفرض تشجيع النائب السابق وليد جنبلاط على تشكيل ثنائية مع الرئيس نبيه بري لتكون جسر التواصل لتشكيل أغلبية عابرة للكتلتين الكبيرتين ترعى الحكومة الجديدة وربما رئاسة الجمهورية.

النهار

• يسعى تكتل وسطي لم يخسر أي مرشح في الانتخابات الأخيرة إلى وضع هيكلية جديدة للعمل من أمانة سر واعلام ولجان في كل الاختصاصات والتركيز على المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

• عُلم أن مرجعاً نيابياً كان مستاءً من كلام مرجعية روحية مقربة منه لأنها تساهم في توسيع شرخ الأجواء المحيطة بانتخابات رئاسة المجلس النيابي.

• تحرص مصادر ديبلوماسية على تحذير العديد من القوى السياسية اللبنانية من أنّ المغامرات المتجددة في إحداث فراغ دستوري في أي مؤسسة لن تلقى خارجيًا الاهتمام المنتظر وسط ظروف دولية بالغة الارتباك والتعقيد بما يوجب القراءة الصحيحة للوضع الدولي.

اللواء

• تربط مصادر بين تصاعد مؤشرات “الارتطام الكبير” عبر الدولار والخطط الدولية المطروحة لتأليف حكومة لا يتمثل فيها حزب بارز ولا فريقه!

• طلب مرجع كبير من مستشار “دائم التأثير” عدم الدخول في سجال مع “نائب حليف” على خلفية التباين في ما خص الفراغ الرئاسي وملئه.

• بدأ التجار باحتساب الأسعار بين البيع والشراء على سعر 40 ألف ليرة لبنانية لكل دولار.

الجمهورية

• نجح أحد الأحزاب وبتدخل مباشر من مرجعية كبرى بتجميد إستقالات على مستوى قيادي.

• ما زال مسؤول في تيار سياسي يؤكد حتى الآن أنّ هناك حملة من الاغتيال والإلغاء المعنوي والتشويه يتعرض لها تياره حتى بعد الانتخابات.

• يبدو أنّ السلطة غائبة كليًا تجاه مؤسسات الدولة فلم تحرك ساكنًا تجاه جرس انذار قرعته مؤسسة رمزية ومهمتها حساسة جدًا.

المصدر: صحف