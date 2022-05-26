لافروف: يهدف “قانون قيصر” سيء السمعة إلى خنق الاقتصاد السوري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 26 2022 - 22:16

لافروف: يهدف “قانون قيصر” سيء السمعة إلى خنق الاقتصاد السوري

منذ 1 ساعة 26 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة