وزير النفط الايراني: نسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع روسيا الى 40 مليار دولار

اشار وزير النفط الايراني جواد اوجي الى منح روسيا اعتمادا بقيمة 5 مليارات دولار لايران في مجال الطاقة والزراعة والنقل مؤكدا بان ايران تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع روسيا الى 40 مليار دولار في العام.

وقال اوجي في تصريح له الاربعاء على هامش اجتماع وفدي ايران وروسيا الاقتصاديين والتجاريين رفيعي المستوى بطهران: ان المحادثات الاولية كانت قد اجريت وتم التوصل الى توافقات اليوم.

واشار الى ان ايران وروسيا تمتلكان طاقات جيدة في مختلف المجالات منها البنكية والنقل والزراعة والطاقة النووية والصناعة والتجارة الحرة وقال: اننا نسعى في الحكومة الثالثة عشرة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات الى 40 مليار دولار في العام.

واضاف: لقد قررنا في المجال النفطي الذي يعد من اهم محاور المحادثات استعمال العملة الوطنية للبلدين في العلاقات الثنائية والمعاهدات النقدية الثنائية.

ونوه الى الاتفاق على تخصيص اعتماد بقيمة 5 مليارات دولار من قبل روسيا لايران في مجالات الطاقة والزراعة والنقل وقال: ان جزءا من هذا المبلغ تم تفعيله فقد اتخذنا القرار حول الجزء المتبقي اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء الروسي.

واشار الى توقيع ايران وروسيا اتفاقيات ومذكرات تفاهم جيدة في مجالات الطاقة والزراعة والنقل والشحن والمجالات الاخرى في الزيارة التي قام بها وفد ايراني الى روسيا قبل عامين مؤكدا ان طهران تتابع اليوم هذه الاتفاقيات ليتسنى عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

واشار الى توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيمياوية ومؤسسة الصناعة البتروكيمياوية الروسية لتصدير المنتوجات البتروكيمياوية والخدمات الفنية والهندسية الايرانية الى روسيا.

كما لفت الى التوصل لتوافقات جيدة حول ممر النقل “شمال-جنوب” وقال: ان هذه التوافقات جرت في مجالات النقل السككي والطرقي والجوي والملاحة البحرية.

ونوه الى ان ايران وروسيا كلاهما تواجهان الحظر الظالم وقال: انه وفي ظل التعاون وتطوير العلاقات تتوفر امكانية اجهاض الحظر.

المصدر: وكالة ارنا