الجيش اللبناني: إصابة أحد العسكريين جراء إطلاق نار من مسلحين في الجانب السوري

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الأحد عن إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة جراء إطلاق نار من قبل مسلحين في الجانب السوري.

وقال البيان “بتاريخ 19/1/2025، أثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة حفظ أمن في منطقة القصر – الهرمل عند الحدود اللبنانية – السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على الدورية فردّ عناصرها على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين بجروح طفيفة، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة”.

وتابع البيان ان “الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع اتخذت تدابير أمنية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام