صحيفة ألمانية: العقوبات الغربية فشلت في إلحاق أي ضرر بالاقتصاد الروسي

أكدت صحيفة دويتشه فيرتشافتس الألمانية أن حزم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية لم تتمكن من إلحاق أي ضرر بالاقتصاد الروسي حيث استمر النظام المالي في العمل كما وصل سعر صرف الروبل مقابل اليورو والدولار إلى مستوى قياسي لم يسجله منذ 7 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن “العديد من المحللين الغربيين توقعوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس انهياراً كاملاً للروبل وركوداً اقتصادياً لكن استنتاجاتهم كانت خاطئة ويعود ذلك لاستعداد روسيا جيداً للحرب الاقتصادية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن موسكو تتلقى عائدات كبيرة من مبيعات النفط والغاز على عكس دول مجموعة السبع التي تعهدت بالتخلي عن النفط والغاز الروسيين دون أن يكون بإمكانها اتخاذ مثل هذه الخطوة إضافة إلى أن روسيا عوضت معظم خسائر مبيعاتها بفضل الهند والصين.

المصدر: وكالات