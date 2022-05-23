صواريخ “باور 373” تدخل الخدمة بالدفاع الجوي الايراني

اعلن قائد قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي رضا صباحي فرد بان المنظومة الصاروخية “باور 373” ايرانية الصنع دخلت الخدمة العملانية بالدفاع الجوي للبلاد.

وقال العميد صباحي فرد في تصريحه اليوم الاثنين ان الاحاطة الاستخبارية لقوة الدفاع الجوي للجيش تمتد اليوم الى بعد مئات الكيلومترات خارج الحدود وهو الامر الذي يضمن الامن وراحة البال لمواطنينا اكثر فاكثر.

واشار الى انضمام المنظومة الصاروخية “باور 373” للخدمة العملانية لوحدات الدفاع الجوي وقال: ان القدرات القتالية والجهوزية الدفاعية لقوة الدفاع الجوي تشهد قفزات مضاعفة في الوقت الحاضر.

واضاف ان المنظومات الرادارية مثل “مراقب” و”معراج 4″ و”كاوش” و”فتح 14″ و”شهاب” وكذلك منظومات الاشتباك والمنظومات الصاروخية قصيرة المدى مثل “جوشن” ومتوسطة المدى مثل “تلاش” و”مرصاد” و”15 خرداد” وكذلك المنظومات المدفعية والالكترونية والحرب الالكترونية قد دخلت الخدمة العملانية تماما على يد الكوادر الفنية والخبراء بهذه القوة.

واشار الى ان قدرة الطائرات المسيرة لقوة الدفاع الجوي ملموسة تماما وتمضي الى الامام بوتيرة مناسبة واضاف: انه وللمرة الاولى على مستوى القوات المسلحة تم انجاز اختبار عملية الاعتراض بصاروخ “آذرخش” بواسطة طائرة مسيرة بنجاح.

واكد بان قوة الدفاع الجوي جعلت كل شيء غير ممكن ممكنا في مجال علوم الدفاع الجوي وحتى انها اليوم مصدرة لعلوم الدفاع الجوي الى سائر الدول.

واوضح بان المنظومة الصاروخية “باور 373” وطنية الصنع كان اداؤها ناجحا وجيدا جدا خلال المناورات الاخيرة لقوة الدفاع الجوي باشتباكها مع الاهداف المطلوبة على بعد 152 كم وقال: ان اختبار زيادة مدى منظومة “باور 373” سينجز في المستقبل القريب، وهو الامر الذي يبعث على العزة والفخر لكل ابناء الشعب.

المصدر: وكالة فارس