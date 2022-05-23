الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاثنين غائما جزئياً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحياناً.

– الحال العامة: ينحسر تأثير المنخفض الجويّ عن الحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من ظهر اليوم الاثنين، ويستقر الطقس تدريجياً مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل حتى يوم الخميس، حيث يتأثر لبنان تدريجياً بكتل هوائية حارة تبلغ ذروتها نهاية الأسبوع.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل ونشاط في سرعة الرياح فترة قبل الظهر بخاصة شمال البلاد.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل على الساحل.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء مترافقة بإنخفاض في نسبة الرطوبة، لذا يحذّر من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرجية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 18 الى 24 درجة، فوق الجبال من 14 الى 20 درجة، في الداخل من 15 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 45 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط ، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

– حال البحر: مائج اجمالاً.

– حرارة سطح الماء: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية