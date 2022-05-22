النائب خريس: الحملة على بري مفتعلة وواضحة المعالم

رأى النائب علي خريس أمام وفد جنوبي في صور، أن “الحملة على الرئيس نبيه بري مفتعلة وواضحة المعالم، وهناك من يريد أن تبقى لغة الطائفية والمذهبية سائدة”. ودعا من يتناول بري إلى “العودة الى رشدهم وضمائرهم والتاريخ ويقرأونه جيدا”.

وشدد على أن “الرئيس بري يمثل خط الاعتدال والإمام موسى الصدر الذي كان يطالب بضرورة بناء الدولة العادلة البعيدة من الطائفية السياسية والمذهبية، والرئيس بري فوق كل هذه الاعتبارات ورجل وطني بامتياز وصمام أمان هذا الوطن”.

وذكر بعدد طاولات الحوار التي قادها بري لتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، “لذا على هؤلاء العودة الى رشدهم وقراءة التاريخ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام