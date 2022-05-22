الطقس في لبنان غدا غائم مع تساقط أمطار متفرقة صباحا وانخفاض بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات الصادرة عن مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع تساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مترافقة برياح ناشطة أحيانا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة:منخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب اليونان يقترب تدريجيا نحو الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ابتداءا من بعد الظهر مع تدني بدرجات الحرارة ثم يستقر اعتبارا من بعد ظهر يوم الاثنين . ملاحظة: معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة فتقارب ال 70كم/س خاصة شمال البلاد، كما ترتفع نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء سديمية ويتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا بدءا من مستويات منخفضة، تبدأ الأمطار الموحلة بالتساقط بشكل خفيف ومتفرق بدا من بعد الظهر ومن المتوقع أن تشتد ليلا مع احتمال حدوث برق ورعد. الإثنين:غائم اجمالا مع تساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مترافقة برياح ناشطة أحيانا وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم مساء. الثلاثاء:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل مع نشاط في سرعة الرياح فترة قبل الظهر خاصة شمال البلاد.

الأربعاء:قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية.

– درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 17 الى 21

درجة، في الداخل من 18 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 45 كلم/س، تشتد أحيانا فتقارب 70 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 22 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام