إدارة خيرسون العسكرية: مقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف أوكراني على المقاطعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 22 2022 - 10:06

إدارة خيرسون العسكرية: مقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف أوكراني على المقاطعة

منذ 8 mins 22 May، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج شهر رمضان المبارك
إستطلاع برامج شهر رمضان المبارك

إغلاق مشاركة