الخارجية الروسية: حذرنا الأمم المتحدة من قبل بعزم كييف تفجير سد كاخوفكا في خيرسون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2023 - 16:14

الخارجية الروسية: حذرنا الأمم المتحدة من قبل بعزم كييف تفجير سد كاخوفكا في خيرسون

منذ 47 mins 6 June، 2023
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