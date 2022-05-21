تشييع شهيد فلسطيني في مخيم جنين بالضفة المحتلة

شيع أبناء جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة السبت الشهيد الفتى أمجد الفايد (17 عامًا) من مخيم جنين، الذي ارتقى برصاص العدو الاسرائيلي فجرا.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة، وصولا إلى منزل عائلته في المخيم، حيث ألقت نظرة الوداع الأخير عليه، قبل أن ينطلق في مسيرة حاشدة باتجاه مقبرة الشهداء، وسط ترديد هتافات منددة بالعدو وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، خاصة عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.

وبالمناسبة، ألقيت عدة كلمات دعت الى مزيد من الوحدة الوطنية من أجل التصدي لجرائم الاحتلال المستمرة وإعداماته المتواصلة والتي كان آخر جرائمه إعدام الشهيد الفايد.

المصدر: وكالة وفا