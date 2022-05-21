روسيا تقطع إمدادات الغاز عن فنلندا اعتبارا من السبت (وكالة شينخوا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2022 - 01:14

روسيا تقطع إمدادات الغاز عن فنلندا اعتبارا من السبت (وكالة شينخوا)

منذ 2 ساعة 20 May، 2022
أخبار موقع المنار

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