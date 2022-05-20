العلامة ياسين: لضرورة معالجة ازمة رغيف الخبز والمحروقات والدواء وإلا سقط البلد في المجهول

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي المسؤولين بـ”القيام بواجبهم الانساني على الاقل امام تفاقم الازمة المالية التي يشهدها البلد منذ انتهاء يوم الانتخابات في جو من الشبهة والريبة، مشددا على “ضرورة معالجة ازمة رغيف الخبز والمحروقات والدواء وإلا سقط البلد في المجهول”.

وقال في بيان “إننا ندين العقوبات الامريكية الجديدة على بعض الشخصيات والمؤسسات اللبنانية والتي أتت كردة فعل على تمسك الشعب اللبناني بقاعدته الثلاثية الجيش والشعب والمقاومة والتي لن يتخلى عنها الشعب اللبناني لانها حمته وتحميه من الاعداء وتشكل عامل امان له ولثرواته.”

اضاف “ان على المسؤولين ان يدركوا إن بقاء ادارة الدولة بعقلية المحاصصة منذ ٣٠ سنة سيؤدي لضياع البلد وأن عليهم الخضوع للمواطنة وليس للطائفية وللمؤسسات وليس للمزارع وللسيادة وليس للتبعية والسفارات.”

وختم العلامة ياسين داعيا الشعب اللبناني “للمزيد من التكاتف خصوصا مع اشتداد الازمات الدولية داعيا المسؤولين “للتوجه الى كل الدول الصديقة التي تريد مساعدة لبنان السيد الحر المستقل ،وعدم البقاء باتجاه الغرب الذي يكتفي بالتصاريح الاعلامية والكمامات الطبية.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام