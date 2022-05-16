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May 16 2022 - 21:58

الأمم المتحدة: غوتيريش لم يتصل بكيم جونغ أون بشأن كورونا

منذ 59 mins 16 May، 2022
غوتيريش
الامم المتحدة

أكدت الأمم المتحدة أن الأمين العام للهيئة الدولية أنطونيو غوتيريش لم يتصل بزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون بشأن انتشار فيروس كورونا في كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين بهذا الصدد: “لا، لم تكن هناك أي اتصالات بين الأمين العام وزعيم كوريا الشمالية، حسبما أعرف”.

وأضاف: “سنسعى للحصول على المعلومات من زملائنا في الوكالات الإنسانية بشأن ما إذا كان من الممكن أن نعمل شيئا”.

وأكد استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل الدعم الممكن لسلطات بيونغ يانغ.

ويأتي ذلك على رصد موجة من الإصابات بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في كوريا الشمالية في الفترة الأخيرة، والتي أسفرت عن عدد من الوفيات، حسب المعطيات الرسمية.

المصدر: وكالات

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