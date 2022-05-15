ميقاتي: إتمام الانتخابات إنجاز

شكر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الاحد وزارة الداخلية بعد إقفال صناديق الاقتراع بالانتخابات النيابية، كما شكر جميع القيمين على الانتخابات التي حصلت من موظفين إلى رؤساء أقلام.

وقال ميقاتي “كل انتخابات تحصل فيها شوائب وتمكن الفريق من معالجتها، وخرجنا بنصر كبير للدولة اللبنانية وللمواطنين”، ولفت الى ان “وزير الداخلية طلب من رؤساء الاقلام السماح لجميع الناخبين الموجودين داخل اقلام الاقتراع الادلاء بأصواتهم”.

واكد ميقاتي ان “اتمام العملية الانتخابية هو إنجاز بكل ما للكلمة من معنى”، واعتبر ان الحكومة اللبنانية قامت باجباتها في هذا المجال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام