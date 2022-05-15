اجواء العملية الانتخابية في طرابلس المنية الضنية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2022 - 08:26

اجواء العملية الانتخابية في طرابلس المنية الضنية

منذ 22 mins 15 May، 2022
فادي
لبنان
فادي منصور - طرابلس

انطلقت العملية الانتخابية في دائرة طرابلس المنية الضنية. ويبلغ عدد الناخبين في طرابلس ٣٨٩الف ناخب موزعين على مراكز اقتراع انتخب منهم عام ٢٠١٨حوالي ١٩٤الف ناخب.

اللافت في هذا الصباح أن صناديق الاقتراع في بعض اقلام طرابلس فتحت في تمام السابعة الا ربع بسبب توافد عدد لا بأس به من المقترعين وتبين ان معظمهم مندوبي اللوائح الموزعين على مراكز الاقتراع.
الملاحظ في العملية الانتخابية ان هناك ما يقارب ٢٠الف مندوب للوائح منتشرين بشكل كثيف.

اما المشاكل التي تواجه رؤساء الاقلام هي انقطاع التيار الكهربائي في بعض المدارس في الأحياء الشعبية.

المصدر: موقع المنار

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