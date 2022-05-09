الطقس في لبنان غدا الثلاثاء قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الثلاثاء، قليل الغيوم ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر نسبياً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حلال الأيام المقبلة حتى يوم السبت حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية على المرتفعات الشمالية والداخلية.

الثلاثاء: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة و يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 10 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالاً.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام