حسن عز الدين: التنازلات المتبادلة من جميع الأفرقاء ضرورية لعدم إضاعة الفرص الذهبية على لبنان

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين أن “الاستحقاق الانتخابي والنتائج التي سيفرزها، سيشكّل الاجراءات والآليات والخطط والبرامج التي يتوقف عليها تقرير الحلول والرؤى التي من شأنها وقف التردي الاقتصادي والانهيار المالي والنقدي، وتداعيات ذلك على الواقع الاجتماعي، ووقف التردي والانهيار المتدحرج والشروع في الخطوات اللازمة لوضع القطار على السكة الصحيحة، واتخاذ الخيارات الجريئة التي تعالج الوضع الاقتصادي”.

وشدد خلال لقاء سياسي أقيم في حسينية بلدة شحور الجنوبية على أن “التنازلات المتبادلة من جميع الأفرقاء ضرورة وحاكمة على الجميع، في حين رفضها سيؤدي إلى إضاعة الفرص الذهبية على لبنان واللبنانيين”.

وختم عز الدين بالقول إن “المقاومة قدمت أنموذجاً لعله يكون فريداً لكل الناس في المواجهة العسكرية والأمنية مع هذا العدو، وأنموذجاً في الأخلاق والصدق والتضحيات والوفاء لشعبها، وأيضاً استعادت الذات والثقة والأمل والإيمان بقدراتها وقدرات شعبها، وحققت معادلات الردع والنصر وحماية هذا البلد وسيادة واستقلاله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام