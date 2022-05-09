قالت الإدارة العامة للجمارك الصينية، إن حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في يناير– أبريل زاد بنسبة 25.9٪.

وذكرت الجمارك الصينية أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين في هذه الفترة وصل إلى 51.09 مليار دولار.

ووفقا للمعطيات التي نشرتها الجمارك الصينية، زادت الصادرات من الصين إلى روسيا بنسبة 11.3٪ خلال أربعة أشهر وبلغت نحو 20.24 مليار دولار. نمت واردات السلع والخدمات الروسية بنسبة 37.8٪ لتصل إلى 30.85 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أشارت الجمارك الصينية إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والصين وفق نتائج الربع الأول من العام الجاري ازداد بمقدار 28,7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ في الفترة الزمنية المذكورة 38.17 مليار دولار.

المصدر: وكالات