الجمارك الصينية: حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة ارتفع بنسبة 10,9% في العام الجاري

أفادت الإدارة العامة للجمارك الصينية بأن التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة ارتفع في الفترة ما بين يناير وأبريل من العام الجاري بنسبة 10,9% ليصل إلى 245,73 مليار دولار.

وتدل المعلومات التي نشرتها الإدارة على أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ازدادت بنسبة 14,9% لتصل إلى 184,92 مليار دولار، فيما ارتفع حجم الواردات الأمريكية إلى الصين بنسبة 0,3% فقط ليصل إلى 60,81 مليار دولار. وبلغ الفائض التجاري للصين في تجارتها مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 124,11 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 23,2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تشمل الواردات الأمريكية الرئيسية إلى الصين فول الصويا والرقائق الدقيقة وغاز البترول المسال والنفط وفحم الكوك وسيارات الدفع الرباعي والقطن والذرة والنحاس وخام النحاس.

وتشتري الولايات المتحدة بنشاط في الصين الهواتف الذكية والمعدات الخاصة وأجهزة الكمبيوتر وبطاريات الليثيوم أيون والمنتجات البلاستيكية والكاميرات الأمنية والأجهزة المنزلية والأحذية ولعب الأطفال. وفي عام 2020 بلغ حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة 586.72 مليار دولار بزيادة 8.3%، كما نما بنسبة 28.7% في عام 2021 إلى 755.64 مليار دولار.

المصدر: تاس