ماكرون خلال تنصيبه لولاية رئاسة ثانية: لفرنسا أكثر حيوية وأقوى

أقيمت في قصر الإليزيه في باريس السبت مراسم تنصيب إيمانويل ماكرون الذي أصبح أول رئيس للدولة منذ 20 عاما ينتخب لولاية ثانية.

وخلال هذه المراسم أقر رئيس المجلس الدستوري لورين فابيوس بفوز ماكرون في الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، ثم وقع الرئيس على وثيقة تنص على إعادة تنصيبه لولاية ثانية ستنطلق رسميا في منتصف ليل 13 مايو/أيار الجاري.

وأعرب ماكرون في كلمة ألقاها خلال حفل التنصيب عن نيته استخدام “أسلوب جديد للحكم”، وتابع “أتعهد ببناء كرة أرضية أكثر ملاءمة للعيش وفرنسا أكثر حيوية وأقوى”، وشدد على أنه يدرك خطورة الفترة الحالية، ابتداء من مستجدات الوضع في أوروبا وصولا إلى الجائحة والوضع البيئي الاستثنائي”، واضاف أن “فرنسا والعالم عموما لم يواجها إلا في حالات نادرة مثل هذه المجموعة من التحديات”، واكد على “ضرورة العمل بدأب كي تصبح فرنسا “دولة أكثر استقلالا” وبغية رفع مستوى المعيشة و”تنسيق رد فرنسي وأوروبي على تحديات القرن”.

المصدر: روسيا اليوم