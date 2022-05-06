ميقاتي: نأمل ان نبشر اللبنانيين ببرلمان جديد يحدث التغيير المرتقب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2022 - 20:58

ميقاتي: نأمل ان نبشر اللبنانيين ببرلمان جديد يحدث التغيير المرتقب

منذ 46 mins 6 May، 2022
ميقاتي
لبنان

زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي غرفة العمليات في وزارة الخارجية لتفقد سير الانتخابات النيابية في الدول العربية والاسلامية التي تعتمد يوم الجمعة كيوم عطلة اسبوعية.

وبالمناسبة، قال ميقاتي “اطلعت على سير العملية الانتخابية في الدول التي يعتبر فيها يوم الجمعة يوم عطلة اسبوعية، كما إطلعت على الاحصاءات وكل ما يحدث من متابعة”.

وتابع ميقاتي “هنأت وزارة الخارجية والسلك الديبلوماسي كما واشكر طلاب الجامعة اللبنانية المتطوعين الذين يتابعون العمل في كل قلم ويتابعون اي اشكال يحدث وتتم معالجته لحظة بلحظة”، واضاف “ان شاء الله نكون مساء الاحد في الخامس عشر من ايار مرتاحين ايضا ونبشر اللبنانيين ببرلمان جديد يمكن ان يحدث التغيير المرتقب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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