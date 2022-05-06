تدابير سير في الأوزاعي اعتبارا من صباح السبت وحتى مساء الأحد

قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها الجمعة “استكمالا للأعمال التي تقوم بها إحدى الشركات المتعهدة بالتعاون مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبيّة لجهة تمديد قسطل صرف مياه تابع لمشروع تصريف مياه الأمطار في محلة الأوزاعي مع تركيب ريغارات جاهزة بمعدل ريغار كل خمسين أو ستين مترا، اعتبارا من مفرق دوار السمكة باتجاه مخرج برج البراجنة (ملحمة صفوان) المسلك الشرقي”.

وتابع البيان “لذلك، سيتم تحويل السير من دوار السمكة باتجاه ملعب العهد وأوتوستراد الأسد اعتبارا من الساعة 7،00 من تاريخ 7/5/2022 ولغاية الساعة 18،00 من تاريخ 8/5/2022″، واضاف “يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، تسهيلا لحركة المرور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام