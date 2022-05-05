مراسل الموقع في الشمال : امطار غزيرة تشهدها مناطق طرابلس الكورة وعكار وهبوب رياح قوية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2022 - 21:06

مراسل الموقع في الشمال : امطار غزيرة تشهدها مناطق طرابلس الكورة وعكار وهبوب رياح قوية

منذ 1 ساعة 5 May، 2022
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