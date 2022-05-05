مراسل الموقع في الشمال : امطار غزيرة تشهدها مناطق طرابلس الكورة وعكار وهبوب رياح قوية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2022 - 21:06
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مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين داخله
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على المحاصرين داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى
خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري: المستوطنون فشلوا في تنفيذ مخططاتهم والخوف واضح عليهم وعلى شرطة الاحتلال
وزير شؤون القدس: الاعتداء على المصلين هو اعتداء على حرمة الأقصى واستفزاز لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: ما جرى في الأقصى يؤكد أن المعركة مفتوحة وممتدة زمانياً ومكانياً على أرض فلسطين
إسماعيل هنية: ما كان للصهاينة الدخول الى الأقصى إلاّ خائفين فقد ملأ الرعب قلوبهم وأجبرهم حماة الأقصى على تنكيس أعلامهم
الجهاد الإسلامي: نحيي المرابطين في الأقصى الذين يمثلون الجدار الأول والمنيع بمواجهة مخطط التقسيم الزماني والمكاني
الجهاد الاسلامي: هذه الحشود المرابطة في الأقصى مدعومة من المقاومة ومحمية بسلاحها وسيفها المشرع
فتح الانتفاضة: جهود أهل الضفة والقدس والداخل المحتل وتهديد المقاومة أدت لفشل الاحتلال في تنفيذ مخططاته
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو لتصعيد المواجهة الشاملة مع الاحتلال ردا على اقتحامات الأقصى
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: استمرار الاقتحامات للأقصى سيشعل الأرض تحت أقدام العدو ومستوطنيه في القدس وفي كل مكان
المطران عطالله حنا: عندما يُعتدى على المسجد الأقصى وعلى المسلمين فيه فإن الاعتداء يستهدفنا جميعاً
آلاف الفلسطينيين يشاركون بمسيرة العودة في قرية ميعار بالجليل بالتزامن مع احتفالات المستوطنين بما يسمى "استقلال اسرائيل"
لبنان يدخل مرحلة الصمت الانتخابي الأول لانتخابات المغتربين في السادس من أيار
رئيس الحكومة ووزير الخارجية يفتتحان الغرفة الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج في مبنى وزارة الخارجية
الرئيس ميقاتي: أنجزنا الاتفاقات مع الأردن ومصر لاستجرار الكهرباء الى لبنان لكننا ننتظر الإعفاءات من قانون قيصر الأميركي
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب من بعبدا: لبنان لا يمكنه ان يحذو حذو تركيا في ما يتعلق بملف النازحين السوريين
بو حبيب: المجتمع الدولي لم يقدّم الى الآن المساعدات المطلوبة في موضوع غرق المركب في طرابلس وهو لا يهمه مصلحة لبنان
مجلس الوزراء يعقد جلسة عادية في السرايا الكبير وعلى جدول الأعمال 40 بندا تتعلق بفتح ونقل اعتمادات مالية واتفاقيات دولية
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة: لا خيار أمامنا إلا صندوق النقد والكابيتال كونترول متاح للنقاش والتعديل
مجلس الوزراء يطلب من مصرف لبنان فتح اعتماد بقيمة 35 مليون دولار لزوم تأمين الدواء ومواد أولية لصناعة الأدوية
العلاقات الإعلامية في حزب الله تنعى الأخ المجاهد والإعلامي الصادق الباحث في الشؤون الصينية والدولية محمود ريا
قائد الجيش استقبل أهالي ضحايا مركب طرابلس وناجين: التحقيق سلك مساره القانوني وسيستكمل بكل شفافية وحياد
قوى الأمن الداخلي: ضبط 16 سيارة مسروقة من داخل الأراضي السورية سبق أن تم التعميم عنها عبر الانتربول وتسليمها لمالكيها
الاتحاد اللبناني لكرة القدم يؤجل مباريات الدوري بعد إيعاز وزير الداخلية للقوى الأمنية بمنع الفرق من دخول الملاعب
الرئيس الإيراني في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي: نأمل أن يتمتع العراق بالتماسك والوحدة لتشكيل حكومة مقتدرة وقوية
أكثر من 5 آلاف حالة اختناق في محافظات العراق وتعليق الرحلات في مطار النجف الأشرف جراء العاصفة الترابية التي تضرب البلاد
الكرملين يتهم دول الغرب بالحؤول دون نهاية سريعة للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة
الكرملين يؤكد تشغيل الممرات الإنسانية في موقع مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية الإستراتيجية
اتفاق بين السعودية وروسيا ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين في "أوبك+" على زيادة هامشية أخرى في الإنتاج
بلجيكا تحتجز 3 آلاف حاوية و5 آلاف مركبة كانت في طريقها إلى روسيا بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة ضد موسكو
بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يخطط لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر والكيان الإسرائيلي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لدوله
قوات الأمن الليبية تلقي القبض على 15 سجيناً من الذين فروا من سجن مليتة الواقع بين العجيلات وزوارة فجر الإثنين
حركة الشباب الصومالية تسيطر على معسكر تابع لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة
مالي تعلن الانسحاب من المعاهدات العسكرية مع فرنسا بعد قيامها بتعليق العمليات المشتركة مع الجيش المالي وإنهاء عملية برخان
تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مراسل الموقع في الشمال : امطار غزيرة تشهدها مناطق طرابلس الكورة وعكار وهبوب رياح قوية
منذ 1 ساعة
5 May، 2022
الامطار في لبنان
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