شحّ الأمطار يُثير القلق في لبنان: نسب متدنية وأزمة مياه محتملة

أكد رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت الدولي، محمد كنج، أن لبنان يشهد هذا العام أحد أكثر المواسم جفافًا في السنوات الأخيرة، حيث لم تتجاوز نسبة المتساقطات 20 إلى 30% من المعدلات العامة للأمطار حتى الآن.

وفي تصريح لموقع المنار، أوضح كنج أن المنخفضات الجوية التي أثرت على البلاد منذ بداية الموسم كانت ضعيفة إلى متوسطة القوة، قصيرة المدة، ودافئة. وأشار إلى أن هذه المنخفضات مرت عبر شمال إفريقيا وبوابة مصر، ما أدى إلى فقدانها للرطوبة وارتفاع حرارتها قبل وصولها إلى لبنان، الأمر الذي انعكس على كميات الأمطار المتساقطة.

وأضاف كنج أن غياب النزولات القطبية عبر بوابة تركيا هذا العام أدى إلى عدم تراكم الثلوج على المرتفعات المتوسطة والمنخفضة، ما زاد من تراجع كميات الأمطار.

وعن كميات المتساقطات المسجلة، أشار كنج إلى أن مدينة زحلة شهدت حوالي 150 مليمترًا فقط مقارنة بالمعدل الطبيعي البالغ 350 مليمترًا. أما في بيروت وطرابلس، فسجلت كميات الأمطار حوالي 240 إلى 250 مليمترًا، في حين بلغت في الموسم الماضي نحو 720 مليمترًا، بينما المعدل الطبيعي لهذه الفترة يقارب 460 مليمترًا.

وحذّر كنج من أن استمرار هذا النقص الكبير في المتساقطات قد يؤدي إلى أزمة مياه حقيقية إذا لم يعوض شهرا شباط وآذار هذا الفارق الكبير، داعيًا إلى ترشيد استخدام المياه في ظل الظروف المناخية الحالية.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية وفي الداخل،

مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات، ورياح ناشطة احيانا . تتكاثف الغيوم بدءا من بعد الظهر تدريجيا وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار ليلا بخاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال تشكل خلايا رعدية .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى مساء يوم غد الأربعاء، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب تركيا، فيتحول الطقس الى متقلب وماطر مع انخفاض بدرجات الحرارة، ويستمر حتى يوم الجمعة حيث يستقر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية وفي الداخل، وانخفاض في نسبة الرطوبة .

الأربعاء:

غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية وفي الداخل، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات، ورياح ناشطة احيانا . تتكاثف الغيوم بدءا من بعد الظهر تدريجيا وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار ليلا بخاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال تشكل خلايا رعدية .

الخميس:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ضباب كثيف على المرتفعات و انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع نشاط للخلايا الرعدية ورياح ناشطة تصل أحيانا لحدود ال 60 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى 1600 متر، دون تسجيل تراكمات فعالة على هذا المستوى.

الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة نهارا مع احتمال برق ورعد ، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1700 متر، ومن المتوقع أن تتراجع حدة الامطار تدريجيا، فيتحول الطقس الى قليل الغيوم ليلا .

-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة ، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة ، في الداخل من 5 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

المصدر: موقع المنار