الشيخ قاووق: راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2022 - 12:08

الشيخ قاووق: راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين

منذ 40 mins 3 May، 2022
الشيخان قاووق وعبيد
لبنان

قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن “تضحية الشهداء هي بوابة أعيادنا وانتصاراتنا العظيمة”، وأكد ان “راية المقاومة ستبقى خفّاقة رغم كيد الكائدين وسنبقى في الموقع المتقدّم في الدفاع عن الجنوب ولبنان والأمة ولن نتهاون في أمن وسلامة وكرامة شعبنا”.

كلام الشيخ قاووق جاء خلال زيارته عائلة شيخ شهداء المقاومة الإسلامية الشيخ راغب حرب بحضور معاون رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ عبد الكريم عبيد وشخصيات وفعاليات.

وقال الشيخ قاووق “جئنا إلى بيت المقاومة وشيخ شهدائها لنؤكد تمسّكنا بنهجها ورايتها وموقفها السّلاح”، واضاف “بتمسّكنا بنهج شيخ الشهداء سنجتاز كل المحن والأزمات وسننتصر وأن النّصر صبر ساعة”.

المصدر: مراسل الموقع

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