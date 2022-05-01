مكتب المرجع السيد السيستاني: يوم غدٍ الاثنين مكمل لشهر رمضان المبارك وعليه يكون الثلاثاء أول شوال عيد الفطر السعيد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2022 - 22:44
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تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
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تستقبل جمعية الإمداد كسوة العيد وزكاة الفطرة في جميع فروعها أو عبر الاتصال على الأرقام 01555717 -76641631 أو عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
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تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مكتب المرجع السيد السيستاني: يوم غدٍ الاثنين مكمل لشهر رمضان المبارك وعليه يكون الثلاثاء أول شوال عيد الفطر السعيد
منذ 2 ساعة
1 May، 2022
عاجل
عيد الفطر
هلال شوال
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