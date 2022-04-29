احتفال حاشد في الضاحية الجنوبية في يوم القدس العالمي

اكدَ الامينُ العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جهوزيةَ المقاومةِ للردِّ على ايِّ اعتداءٍ اسرائيلي على اللبنانيين. كلامُ السيد نصرالله جاء خلالَ الاحتفالِ المركزي الذي نظمَه حزبُ الله بمناسبةِ يومِ القدس في مجمعِ سيدِ الشهداءِ عليه السلام في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ودعا السيد نصرالله دولَ المنطقةِ وشعوبَها إلى إفهامِ الاحتلالِ أنَ التآمرَ على القدسِ وزوالَ المقدساتِ الاسلاميةِ والمسيحيةِ يعني زوالَ كلِّ الكيانِ الصهيوني.

وأشار السيد نصرالله الى أنَ مساراتِ النسيانِ والتيئيسِ والانهاكِ التي مارسَها العدوُ ضدَّ القضيةِ الفلسطينيةِ قد سقطت بفعلِ الصمودِ والمقاومة.

وحضر الاحتفالُ الذي نظمَه حزبُ الله في يومِ القدس العالمي حضرهُ حشدٌ من الشخصياتِ وتخللتهُ سلسلةٌ من الانشطة.

المصدر: المنار