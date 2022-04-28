تيار الفجر: “يوم القدس بات محطة زمنية لتأكيد الإلتزام الحاسم بنصرة شعب فلسطين

قال “تيار الفجر” في بيان له بمناسبة يوم القدس العالمي إن “هذا اليوم ما زال يحتل مكانته المركزية في حاضر الأمة الإسلامية وواقعها، لا بل انه يزداد أهمية مع تصاعد الفعل الجهادي المقاوم على أرض فلسطين الحبيبة”.

وتابع التيار “مر أكثر من أربعين عاما على دعوة الإمام الخميني لإحياء هذا اليوم حيث أثبتت هذه الدعوة صدق من أطلقها بعد أن ألقت الثورة الإسلامية التي أطلقها الإمام الراحل بكل ثقلها المادي والمعنوي في ساحة الجهاد الفلسطيني المقدس”، واضاف “باتت هذه الجمهورية عرضة لكل أشكال التضييق والحصار من دول الشر والتوحش العالمي بسبب إنحيازها الواضح الى جانب فلسطين وشعبها”.

ولفت التيار الى ان “يوم القدس العالمي بات محطة زمنية تؤكد فيها شعوب الأمة الإسلامية وأحرار العالم على إلتزام حاسم بنصرة شعب فلسطين وبحتمية السعي لإزالة الكيان الصهيوني السرطاني من الوجود، حتى لو تطلب هذا الأمر الدخول الشامل في مواجهة مع الولايات المتحدة الأميريكية والمعسكر الغربي الإستكباري الإستعماري كجهات راعية وداعمة للكيان الصهيوني الغاصب”.

وأكد التيار ان “الوقوف الى جانب فلسطين لم يعد عملية تضامن مع شعب مظلوم طرد من بلاده وسلبت حقوقه بل هو وقوف مع الذات ومع كافة قضايا شعوبنا المضطهدة وقضاياه العادلة”، ورأى ان “أي إنتصار يتحقق على جبهة فلسطين لا بد أن له تداعيات إيجابية على كل عناوين الصراع التي تخاض في الساحات العربية والإسلامية والإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام