“حق”: لأوسع مشاركة بحرينية بإحياء يوم القدس العالمي ورفض التطبيع والخيانة

دعت حركة الحريات والديمقراطية (حق) في بيان لها الاربعاء بمناسبة يوم القدس العالمي “شعب البحرين الأبي المقاوم لأوسع مشاركة في التضامن مع شعب فلسطين المظلوم ورفض التطبيع والخيانة بكل اساليب المقاومة المشروعة”.

وأكدت الحركة على “تلبية نداء الفقيه القائد سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله) والذي أكد عليه في خطابه ضمن خطابات قادة محور المقاومة والذي أكد فيه على ضرورة المشاكة الفاعلة والواسعة في إحياء يوم القدس العالمي”.

واضافت الحركة أن “إحياء هذا اليوم وفي هذا العام له خصوصية كبرى في ظل ارتماء السلطة في البحرين في أحضان الصهاينة وتمكينهم من التواجد والتغلغل في مفاصل الحياة في البحرين رغم الرفض الشعبي للتطبيع وما يشكله من خيانة وخطورة على هوية وأمن ومقدرات شعبنا في البحرين”.

وشددت الحركة على “رفض كل أشكال التطبيع مؤكدة على أن ما يقوم به النظام في البحرين من تطبيع لا يمثل الشعب البحريني الأبي ولا يمتلك أي شرعية وان مآله للفشل وتعميق أزمة الشرعية للنظام وضرورة مقاومته بكل السبل المشروعة حتى اسقاطه وطرد الصهاينة من أرض البحرين”.

المصدر: بريد الموقع