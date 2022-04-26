حزب الله يقيم مهرجان “القدس هي المحور” الجمعة 29 نيسان 4:30 عصراً إحياءً ليوم القدس العالمي في مجمع سيد الشهداء (ع)ويتحدث خلاله سماحة السيد نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 26 2022 - 18:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
26 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
قادة محور المقاومة يتحدثون في "منبر القدس" بمناسبة يوم القدس العالمي
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: اليوم تعود القدس لتكون هي القضية الهدف والاساس وهي المحور لكل محور المقاومة
السيد نصرالله: محور المقاومة المتعاظم يجب ان يسمى محور القدس بحق لان القدس هي النقطة المركزية الجامعة
السيد نصرالله: من أجل القدس تبنى اليوم جيوش حقيقية وقوى ومقاتلون أولوا بأس شديد عقولهم وعيونهم وقلوبهم شاخصة الى القدس
السيد نصرالله: القدس هي مسؤولية الامة جمعاء ونحن في حزب الله كجزء من هذه الامة نعتبر انفسنا في الخط الامامي
السيد نصرالله: نحن وكل الشرفاء في هذه الامة على موعد مع القدس والصلاة فيها هذا عهدنا مع القدس ومع شعبنا الابي
السيد نصرالله: ما نتعرض له من حصار وعقوبات وتضييق دولي واقليمي وداخلي هدفه الاساسي هو التخلي عن القدس وفلسطين
السيد نصرالله: الصمود في مواجهة التضييقات والحصار والارهاب والتهديد هو جزء اساسي من معركة المقاومة
السيد نصرالله: كما تجاوزنا كل المراحل القاسية السابقة وانتقلنا من نصر الى نصر نحن بعون الله نقف على مشارف النصر الكبير
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: الشعب الفلسطيني سيبقى مرابطا حتى يسقط أوهام العدو الصهيوني ويحقق النصر
النخالة: الحاج قاسم سليماني كان شهيدا للقدس يجوب كل بقاع الارض مساندا ومدافعا حتى ارتقى شهيدا
آية الله الشيخ عيسى قاسم: شعوب الأمة معنية بالدفاع عن حرم الاسلام وقدسيته وعزته وصفائه
نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد: سيبقى محور المقاومة المدافع الاساسي عن القدس والمقدسات
مفتي العراق الشيخ مهدي الصميدعي: بعض الحكام العرب تنازلوا عن فلسطين والقدس مقابل بقائهم على كراسي الحكم
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمى صبري: القدس ليست لأهل فلسطين وحدهم والمسؤولية مشتركة لدى جميع العرب والمسلمين
رئيس تحالف الفتح بالعراق هادي العامري: نشهد اليوم تطور المقاومة بالعراق عددا وعدة متخذة من تحرير القدس هدفا ساميا ومقدسا
رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطالله حنا: أوجه ندائي الى الامة العربية للتوحد دفاعا عن القدس
الامين العام للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة طلال ناجي: لقد استشرف الامام الخميني المخاطر التي تهدد القدس والمقدسات
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: يوم القدس مناسبة لتذكير الامة بمسؤولياتها تجاه فلسطين
السيد الحوثي: الشعب اليمني انطلاقا من مبادئه الاسلامية ثابت على موقفه الواضح الصريح بالتمسك بحق الشعب الفلسطيني
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: شعبنا في كل أماكن تواجده أفشل المخطط الصهيوني تجاه المسجد الاقصى
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: نتقدم بالعزاء الى أهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: نأمل معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم
الرئيس عون: ما حصل في طرابلس آلمنا جميعا ولا بد من معالجته من كل النواحي وتولي القضاء التحقيق في غرق الزورق
مجلس الوزراء يكلف وزيري الدفاع والخارجية التنسيق مع جهات خارجية لطلب المساعدة لانتشال الجثامين ورفع المركب من عمق البحر
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو الى جلسة نيابية يوم الخميس في الاونيسكو للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: السيادة لا تتجزأ ولا يمكن الرهان على الأميركي بأي شيء
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: الإنقطاع التام للكهرباء يشمل محطات الإنتاج والتوزيع الرئيسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد اجتماعا في موسكو مع الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
لافروف: آمل أن تساهم الأمم المتحدة في تطوير الحوار بين الدول دون شروط مسبقة أو ضغوط
غوتيريش: اقترحت وضع مجموعة اتصال تجمع بين ممثلين دوليين الى جانب أوكرانيا وروسيا للنظر في الممرات الانسانية
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأوضاع في أوكرانيا
الشرطة الباكستانية: مقتل خمسة أشخاص بينهم صينيون إثر انفجار عبوة ناسفة بجامعة كراتشي
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في مهرجان جماهيري بيوم القدس العالمي الجمعة 4:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
حزب الله يقيم مهرجان “القدس هي المحور” الجمعة 29 نيسان 4:30 عصراً إحياءً ليوم القدس العالمي في مجمع سيد الشهداء (ع)ويتحدث خلاله سماحة السيد نصر الله
منذ 30 mins
26 April، 2022
التعليقات
ذات صلة
حزب الله يقيم مهرجان “القدس هي المحور” عصر الجمعة ويتحدث خلاله السيد نصر الله
زياد النخالة: الشعب الفلسطيني سيبقى مرابطاً حتى يُسقط أوهام العدو الصهيوني ويحقّق النصر
آية الله قاسم: لحشد طاقات الأمة لاكتساح الوجود الشيطاني في فلسطين والاطاحة بالتطبيع الخبيث
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}