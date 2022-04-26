الدفاع الروسية: طائراتنا الحربية دمرت 87 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2022 - 10:52
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جلسة استثنانية لمجلس الوزراء في بعبدا اليوم لبحث كارثة غرق المركب قبالة شواطىء طرابلس
الجيش اللبناني يواصل عمليات البحث عن مفقودين جراء غرق المركب قبالة شاطئ طرابلس
الشيخ نعيم قاسم: السفارة الأمريكية وصلت إلى نتيحة أن الانتخابات المقبلة لن تؤدي إلى قلب الطاولة واستبدال الواقع القائم
الشيخ قاسم: واشنطن أوعزت للبنك الدولي بعدم إعطاء قرض للبنان لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر
الشيخ قاسم: أمريكا لا تجد مشكلة لو جاع كل الشعب اللبناني من أجل تحقيق سياساتها التي هي مصلحة "إسرائيل"
الشيخ قاسم: حزب الله لا يسعى للفوز بالأكثرية النيابية بل يهمنا أن يحصل على حضور وازن لنتمكن من إحداث التغيير المطلوب
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استشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال فجرا في مخيم عقبة جبر في الضفة المحتلة
الجيش الوطني الليبي: احباط محاولة تسلل لتنظيم "داعش" جنوب سبها
الدفاع الروسية: تدمير 6 محطات كهربائية كانت تغذي السكك الحديدية الاوكرانية لنقل الأسلحة الغربية
سفير روسيا في واشنطن: تصرفات واشنطن تخفي الرغبة في إطاله أمد العملية الخاصة الروسية بأي وسيلة
وزير المالية الأوكراني: كييف طلبت من الجانب الأميركي ما لا يقل عن ملياري دولار كمساعدة اقتصادية شهرية
الاعلام الأمريكي عن مسؤولين في إدارة بايدن: قلقون من أن استحواذ إيلون ماسك على تويتر قد يمهد لعودة ترامب إلى المنصة
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الأمم المتحدة حول تغير المناخ: البشرية عالقة في "دوامة تدمير ذاتي"
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روسيا تعلن عن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين في منطقة ريلسك الحدودية من دون سقوط ضحايا
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تويتر: التوصل إلى اتفاق مع إيلون ماسك لشرائه المنصة بسعر 54,20 دولارا للسهم أي نحو 44 مليار دولار
إيلون ماسك: أريد أن أجعل من تويتر منصة أفضل بكثير مما كانت عليه
منظمة العفو الدولية: قلقون بشأن أي خطوات قد يتخذها تويتر لتقويض السياسات والآليات المصممة لحماية المستخدمين
الشرطة البريطانية: مقتل أربعة أشخاص طعنا في شقة في جنوب شرق لندن وتوقيف مشتبه به
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يهنئ ماكرون: الصداقة العميقة بين البلدين ستشهد المزيد من المتانة في الولاية الجديدة
الرئيس نبيه بري مهنئاً ماكرون: نجدد التزامنا بالعمل لتعزيز عرى الصداقة بين الشعبين وتطوير صيغ التعاون في مختلف المجالات
الرئيس الروسي في رسالة تهنئة لماكرون: أتمنى لكم بصدق النجاح في نشاطكم العام والصحة الجيدة
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وزيرا الخارجية والحرب الأميركيان يلتقيان الرئيس الأوكراني في كييف في أول زيارة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: الوزيران الأميركيان أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
الشرطة البريطانية: مقتل أربعة أشخاص طعنا في شقة في جنوب شرق لندن وتوقيف مشتبه به
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: بلينكن وأوستن أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
وزير الحرب الأميركي لويد أوستن بعد عودته من كييف: نعتقد أن الأوكرانيين يمكنهم ربح الحرب إذا كانت لديهم المعدات المناسبة
مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: بلينكن وأوستن أعلنا عن أكثر من 700 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لكييف
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: طائراتنا الحربية دمرت 87 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم (روسيا اليوم)
منذ 4 mins
26 April، 2022
اخبار اوكرانيا
الدفاع الروسية
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