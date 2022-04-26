الحشد الشعبي يصدر بيانا يكشف فيه تطورات عمليات “الإرادة الصلبة” في الأنبار

أصدرت هيئة الحشد الشعبي في العراق مساء الاثنين بيانا كشفت فيه عن سير عملية عسكرية في محافظة الأنبار.

وقالت الهيئة إن الأفواج “الأول والثاني والثالث” وفوج المهمات الخاصة بإسناد من وحدة الصنوف ووحدة الرشاشات ومضادات الدروع بالإضافة إلى الاستخبارات والدعم العسكري والمشاة ومكافحة المتفجرات شاركوا في عمليات البحث عن المضافات وأوكار العصابات الإرهابية.

وأفادت بأن القوات قامت بتدمير 7 مضافات مع تفجير بيت مفخخ كان معدا لاستهداف القوات العراقية.

كما أعلنت هيئة الحشد الشعبي إحباط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات المشاركة بعملية الإرادة الصلبة في محافظة الأنبار.

وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان أن “اللواء 45 بالحشد الشعبي / قيادة عمليات الجزيرة، يواصل عمليات التطهير والمسح الميداني ضمن عمليات “الإرادة الصلبة” انطلاقا مناطق عكاز وصولا إلى مناطق وادي المانع – وادي الضائع – وادي المانع الأوسط – وادي مديسيس – وادي مطيته – وادي المنيي.

وذكر الحشد أيضا أن طيران الجيش دمر عجلة مفخخة لـ”داعش” ضمن عمليات “الإرادة الصلبة” الثانية في صحراء الأنبار جاء ذلك استنادا لمعلومات استخبارية وإحداثيات دقيقة من قبل قوات الحشد الشعبي أدت إلى توجيه الضربة الجوية للعجلة المفخخة بشكل ناجح.

المصدر: الحشد الشعبي